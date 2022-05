Landtagswahl 2022: So haben die Menschen rund um Düsseldorf gewählt

Der ersten Wahlkreise in der Region sind ausgezählt: Im Rhein-Kreis Neuss II, Mettmann III und Mönchengladbach II liegt die CDU mit Erst- und Zweitstimmen deutlich vorne. Dieser Trend zeichnet sich auch in den anderen Wahlkreisen des Kreises Mettmann und im Kreis Viersen ab.

Rückschlag für SPD im Krefelder Süden

Auch die vier Wahlkreise in Krefeld und Mönchengladbach bleiben wohl in CDU -Hand. In jeweils beiden Wahlkreisen liegen deren Kandidaten klar vorne. Ein Rückschlag für die SPD : Gerade im Krefelder Süden hatte sie sich Chancen ausgerechnet, nachdem sie den Wahlkreis bei der vergangenen Wahl nur denkbar knapp mit 0,1 Prozent Rückstand verloren hatte.

Bei der vorletzten Landtagswahl von 2012 waren weite Teile der Region noch in SPD -Hand: Düsseldorf, Krefeld, Teile von Neuss und Mönchengladbach. Bei der letzten Wahl vor fünf Jahren gingen die meisten Stimmen flächendeckend an die CDU .

Enges Rennen in Düsseldorfer Wahkreisen II und III

Im Düsseldorfer Wahlkreis III liefern sich Angela Erwin ( CDU ) und Stefan Engstfeld von den Grünen ein besonders enges Rennen um die Wählerstimmen mit nur vier Prozentpunkten mehr für die CDU -Kandidatin. Im Wahlkreis II liegt CDU -Kandidat Marco Schmitz nur drei Prozentpunkte vor SPD -Kandidat Oliver Schreiber.

Am Düsseldorfer Rheinufer feierten die Grünen ihr bestes Wahlergebnis seit ihrem Einzug in den NRW -Landtag. Als bei der Wahlparty direkt neben dem Apollo-Theater kurz nach 18 Uhr die ersten Zahlen auf dem Bildschirm erschienen, war der Jubel riesengroß. Spitzenkandidatin Mona Neubaur blieb im ersten Moment still, legte fassungslos die Hände auf ihre Brust. Neubaur hat ihren Wahlkreis im Norden der Stadt. Sie sprach von einem großen Vertrauensvorschuss der Wähler.

In vielen Städten der Region waren deutlich mehr Wahlhelfer für die Auszählung der Stimmen engagiert worden als bei der Landtagswahl vor fünf Jahren. Es war absehbar, dass die Zahl der Briefwähler vor allem wegen der Pandemie stark steigt. Allein in Düsseldorf hatte die Stadt rund 300 zusätzliche Wahlhelfer abgestellt und für die Auszählung eine Messehalle angemietet. Insgesamt waren dort 1000 Helferinnen und Helfer beteiligt, ausgezählt haben sie rund 122.000 Briefwahlstimmen aus der Landeshauptstadt.

