Landtagswahl 2022 in Dortmund, Hagen, Hamm, Kreis Unna, Kreis Recklinghausen, Ennepe-Ruhr-Kreis

In zwei Wahlkreisen treten bei der Landtagswahl Ministerinnen aus dem aktuellen Kabinett an. Verkehrsministerin Ina Brandes, gebürtige Dortmunderin, tritt im Wahlkreis113/DO 3 an. Für die SPD geht hier Nadja Lüders ins Rennen, die den Wahlkreis seit 2010 dreimal gewonnen hat.

Im Wahlkreis 116/UN 2 tritt Heimat- und Bauministerin Ina Scharrenbach für die CDU an, die auch im Kreis Unna geboren und verwurzelt ist. Sie hat als Konkurrenten Ex-Arbeitsminister Reiner Schmelzer ( SPD ) aus Lünen, der diesen Wahlkreis fünfmal hintereinander direkt gewonnen hat.

Berichterstattung in Hörfunk und Fernsehen

Alle Ergebnisse aus dem östlichen Ruhrgebiet bekommen Sie detailliert am Sonntagabend, 15.05.2022, ab 18.30 Uhr auf WDR2 und ausführlich im WDR Fernsehen ab 22.30 Uhr.

Auch online auf WDR.de finden Sie aller Ergebnisse aus Ihrer Region. Geben Sie einfach die Postleitzahl in die Suche ein - und schon wird Ihnen der Ort und der dazugehörige Wahlkreis angezeigt.