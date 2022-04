DGB zieht durchwachsene Bilanz der Regierungsarbeit

Kundgebungen zum Tag der Arbeit am 1. Mai

Wie die Parteien zu all dem stehen, können sie unter anderem am 1. Mai zeigen. Dann steigen die traditionellen Kundgebungen zum Tag der Arbeit. Die zentrale Veranstaltung wird in diesem Jahr in Dortmund stattfinden. Dort werden auch die Spitzenkandidaten von CDU, SPD, FDP, Grünen und Linken sprechen. In Düsseldorf wird Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) dabei sein - laut Weber ein " gutes Signal ", nachdem Angela Merkel nie am 1. Mai gesprochen habe.