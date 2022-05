Landtagswahl: Wüst holt sich Rückenwind von Merz und Söder

Zwei Wochen vor der NRW-Landtagswahl am 15. Mai setzen CDU und SPD vor jeweils symbolträchtiger Kulisse ihre Wahlkampf-Statements. Das Präsidium von CDU und CSU hat sich mit geballter Bundesprominenz in Köln in der Flora getroffen. In einem Prachtsaal aus der Gründerzeit, 800 lichtdurchflutete Quadratmeter, mitten im botanischen Garten der Stadt, der nun im Frühling seine ganze Blütenpracht entfaltet.