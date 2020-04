Kommentar zum Corona-Gesetz: Schludrig zusammengekloppt

Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat beim Epidemiegesetz eingelenkt. Und das ist gut so. In der Landtagsdebatte ist am Mittwoch (01.04.2020) penibel auseinander gepflückt worden, was an diesem Gesetz alles handwerklich schlecht gemacht ist, schludrig aneinander gereiht wurde und vor allem, in wie vielen Punkten es sogar verfassungswidrig wäre. Tiefe Eingriffe in die Grundrechte, ohne rechtlich nachvollziehbare Begründungen.