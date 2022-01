Landesregierung bleibt im Kies-Konflikt am Niederrhein hart

Recycling als Lösung?

Sozialdemokraten und Grüne setzen dagegen auf die Wiederverwendung von Baustoffen. Rene Schneider von der SPD sprach von der Einleitung einer "Baustoff-Wende" . Der Wirtschaftsminister bezweifelte, dass dies in absehbarer Zeit die Nachfrage befriedigen kann.

Und so gab es heute kein positives Signal aus dem Landtag an die Menschen, die am Niederrhein gegen den Kiesabbau kämpfen. Sie müssen auf den 21. März hoffen. Dann will das Oberverwaltungsgericht in Münster über Klagen gegen die Kiesabbau-Pläne entscheiden.

Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Version hatten wir geschrieben, dass das OVG Münster am 15. März über die Kiesabbau-Pläne entscheiden will. Tatsächlich ist dies aber für den 21. März vorgesehen. Wir haben die entsprechende Stelle geändert.

Stand: 27.01.2022, 18:33