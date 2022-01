Landesregierung bleibt im Kies-Konflikt am Niederrhein hart

Schwere Vorwürfe erhob der grüne Landtagsabgeordnete Norwich Rüße gegen die Landesregierung. Mit den Vorgaben im Landesentwicklungsplan hätten CDU und FDP der Verwandlung der Niederrhein-Region in einen Schweizer Käse mit Kieslöchern Tür und Tor geöffnet.

Aus Sicht der Grünen, so Rüße, nehme die Landesregierung keine Rücksicht auf Umwelt und Natur, sie wolle nur "entfesseln" . Teil dieser Entfesselung sei es, "für die Rohstoff-Industrie noch mehr Abbaufläche zur Verfügung zu stellen."

300 Hektar mehr Abbaufläche

Laut dem neuen Entwurf für den Regionalplan, der Anfang der Woche vorgelegt wurde, steigt die Fläche, die für Kies und Sandabbau zur Verfügung steht, um ein Viertel - von 1200 Hektar auf 1500 Hektar. Dies überfordere Gemeinden wie etwa Kamp-Lintfort, so Rüße, "wo schon jetzt acht Prozent der Gemeindefläche schon ehemalige Kiesflächen sind" .

Um die Entwicklung zu stoppen und den Protest der Anwohner zu befrieden, sollte die Landesregierung den Ausbau des Abbaus stärker begrenzen. Das fordert auch der SPD-Abgeordnete Rene Schneider. "Nur durch eine andere Politik auf Landesebene lässt sich der Raubbau an unserer Natur und die Zerstörung unserer Heimat stoppen" , sagte Schneider.

"Leider unvermeidbar"

Andreas Pinkwart (FDP), NRW-Wirtschaftsminister

Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) sieht aber keine Alternative zur Ausweitung des Kiesabbaus. "Solange unsere Wirtschaft und unsere Bevölkerung auf eine Versorgung mit Kieseln und Sand angewiesen ist, ist dies leider unvermeidbar" , sagte Pinkwart.

So sieht es auch die CDU im Landtag. Tief in ihrem Herzen wüssten das auch die Niederrheiner, glaubt der CDU-Abgeordnete Günter Bergmann aus Kleve. "Ich kann jeden Tag dabei zugucken, wie die Wasserflächen größer werden." Das sei nicht schön, so Bergmann. "Aber wir müssen doch zur Kenntnis nehmen, dass wir Wege gehen müssen, um der Industrie den Rohstoff zur Verfügung zu stellen, den wir alle haben wollen und denen wir alle brauchen."

Mehr Beton für Energie- und Verkehrswende

Das Argument von CDU und FDP: Der Bedarf an Baustoffen aus Kies und Sand werde dramatisch steigen für den Bau von neuen Wohnungen, für die Sanierung von Brücken und Straßen und für den Bau von Windrädern, die Sockel aus Beton brauchen. Deshalb kann Wirtschaftsminister Pinkwart mit der Position der Grünen wenig anfangen.

Es nütze nichts, sagte der Wirtschaftsminister, wenn man vormittags mehr Windräder für die Energiewende fordere, mehr Ausbau von Schienenverkehr, am Nachmittag mehr mehr Wohnungsbau "und abends sagt man aber alles, was dafür notwendig ist, wollen wir nicht mitgehen. So finden wir jedenfalls keine gute Zukunft".

Recycling als Lösung?

Sozialdemokraten und Grüne setzen dagegen auf die Wiederverwendung von Baustoffen. Rene Schneider von der SPD sprach von der Einleitung einer "Baustoff-Wende" . Der Wirtschaftsminister bezweifelte, dass dies in absehbarer Zeit die Nachfrage befriedigen kann.

Und so gab es heute kein positives Signal aus dem Landtag an die Menschen, die am Niederrhein gegen den Kiesabbau kämpfen. Sie müssen auf den 15. März hoffen. Dann will das Oberverwaltungsgericht in Münster über Klagen gegen die Kiesabbau-Pläne entscheiden.