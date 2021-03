Regierung und SPD einig beim Kohleausstieg - Grüne kritiseren scharf

Am Donnerstagmorgen stellte der Wirtschaftsminister seinen Leitentscheid zum Braunkohleausstieg in NRW vor. Pinkwart spricht von einer Jahrhundertaufgabe für Mensch und Umwelt, NRW soll Vorreiter beim Kohleausstieg werden. Große bislang nicht genutzte Flächen sollen verschont werden, so soll etwa der Hambacher Forst erhalten bleiben. Was aus den fünf Dörfern bei Erkelenz wird, bleibt aber unklar.