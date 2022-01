"Problemwölfe": Land will Abschuss regeln

40 Attacken von Wölfen auf Nutztiere, meist Schafe, gab es 2021 in NRW - mit Schwerpunkt im Wolfsgebiet am Niederrhein bei Schermbeck (Kreis Wesel). In Niedersachsen gibt es bereits eine Verordnung. Doch Naturschützer haben dagegen Klage eingereicht. Wölfe sind sowohl im Bundesnaturschutzgesetz als auch nach EU-Recht und internationalen Artenschutzabkommen geschützt.

Ein milderes Mittel als der Abschuss ist das "Vergrämen" - also das Vertreiben mit vorübergehenden Schmerzen. Im Nachbarbundesland Niedersachsen etwa wird dies durch Beschuss mit Gummigeschossen versucht.

Ministerium entscheidet künftig über Abschuss

NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU)