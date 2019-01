Der nordrhein-westfälische Landtag hat dazu aufgerufen, den Kampf gegen Rechtsextremismus und Rassismus zu verstärken. Ein entsprechender Antrag von SPD und Grünen wurde am Mittwoch (23.01.2019) auch mit den Stimmen der Regierungsfraktionen von CDU und FDP beschlossen. Die AfD stimmte dagegen.

Angriffe in der Silvesternacht