U-Ausschuss Flutkatastrophe: Die Grenzen der Meteorologie

Es gibt zwei Sätze, die von den drei hochrangigen Wetterkundigen im Untersuchungsausschuss des NRW -Landtags fast wortgleich wiederholt wurden. Erstens: Die Meteorologie kann vorhersagen, wie das Wetter wird und wieviel Regen fallen wird. Und zweitens: Was dieser Regen anrichtet, wenn er in großer Menge auf den Boden trifft, können Meteorologen nicht wissen. Dazu bedarf es anderer Kenntnisse.

Zur Flutkatastrophe befragt wurden Katja Horneffer, Chef-Meteorologin beim ZDF , Silke Hansen, die das ARD -Kompetenzzentrum für Wetter beim Hessischen Rundfunk leitet und Professor Gerhard Adrian, Präsident des Deutschen Wetterdienstes ( DWD ).

Einig in der Sache

Einig waren sich die Wetterfachleute auch in anderen Punkten. Etwa darin, dass sich schon am Wochenende vor der Flutwoche sehr starke Regenfälle abzeichneten. "Dieses Wetterereignis war sehr gut vorhersagbar" , sagte DWD -Präsident Adrian. "Wir wussten, dass ein extremes Niederschlagsereignis bevorstehen könnte ". Mehrere Modelle stimmten in ihren Prognosen überein.

Am Montag, dem 12. Juli, habe ein besonnener und eher zurückhaltender Kollege davor gewarnt, es könne regional zu katastrophalen Szenarien kommen, sagte ARD -Meteorologin Hansen. Sven Plöger habe im Fernsehen die Menschen aufgefordert, die Flusspegel genau zu beobachten. An diesem Tag hätte auch das ZDF Karten mit Regenmengen bis zu 200 Liter pro Quadratmeter gezeigt, so Katja Horneffer.