Schwarz-Grün will Naturschutzprojekte mit "Umwelt-Schecks" fördern

SPD fordert mehr Kontrolle

Stattdessen legt die SPD den Finger in die Wunde. Zwar sagt auch deren umweltpolitischer Sprecher René Schneider, dass eine Förderung des Ehrenamtes in Umwelt- und Naturschutz richtig sei. " Allerdings darf das nicht dauerhaft am Parlament vorbei geschehen ." Mit den "Heimat-Schecks" habe die zuständige Ministerin Ina Scharrenbach (CDU) Millionen Euro " ohne parlamentarische Kontrolle und frei nach Belieben " unter das Volk gebracht. " Manche Mitglieder der Regierungsparteien weckten dabei vor Ort fast den Eindruck, als kämen die Beträge aus der Privatschatulle ."

Tatsächlich hatte es 2019 Kritik an den "Heimat-Schecks" gegeben. So bemängelte die SPD, dass unklar bleibe, wo die Landesmittel landen. Statt die genauen Empfänger öffentlich zu nennen, werde lediglich mitgeteilt, in welchem Regierungsbezirk der Scheck vergeben wurde. Die Kontrollrechte des Parlaments würden dadurch ausgehebelt, hieß es.

Heimatministerin Scharrenbach hatte damals auf den Datenschutz verwiesen. Der Landesrechnungshof hatte sich 2019 die vereinfachte Vergabe-Praxis angeschaut und keine Bedenken geäußert.