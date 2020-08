Welche Hilfe braucht die NRW-Stahlindustrie?

Pinkwart: die Zeit drängt

NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart ( FDP ) sagte, Unternehmen bräuchten Rahmenbedingungen, um schnell loslegen zu können. Die Uhr ticke, bereits in 30 Jahren wolle die EU klimaneutral sein. "In der Zeit hat man früher eine Umgehungsstraße gebaut", so der Minister. Darum werde NRW unterstützende Initiativen in den Bundesrat einbringen.

Mit Blick auf die Unternehmensgeschichte von Thyssenkrupp merkte Pinkwart an, es habe " gute Zeiten und strategische Fehler gegeben" . Thyssenkrupp bleibe " systemrelevant " und die Politik wolle weiter begleitend mithelfen, damit das Unternehmen " Zukunftsfestigkeit " bekomme. Eine alleinige unternehmerische Verantwortung des Staates lehnte er ab.

AfD gegen Staatshilfen

Die AfD lehnt jede Form von staatlichen Hilfen, auch Subventionen, als "sozialistische Instrumente" ab. Ihr Abgeordneter Christian Loose hält Investitionen in den Klimaschutz für Geldverschwendung und negierte erneut die menschengemachte Klimakrise. Allen anderen Fraktionen warf Loose vor, "Totengräber der Industrie" zu sein.

Stand: 27.08.2020, 12:11