Corona-Sondersitzung im Landtag: Lockerungen bei Quarantäne in Sicht

Die Corona-Inzidenz in NRW liegt derzeit bei 120 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Der Bundesschnitt beträgt 76,9. Binnen 24 Stunden infizierten sich landesweit in den letzten 24 Stunden 4.435 Menschen neu.

Laumann ruft erneut zum Impfen auf

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU)

Die hohe Inzidenz erklärte Minister Laumann unter anderem damit, dass in NRW im Vergleich zu anderen Bundesländern mehr getestet werde. Derzeit lägen rund 400 Covid-Patienten in NRW auf Intensivstationen. 86 Prozent der Erkrankten mit schweren Verläufen sei nicht vollständig geimpft. Laumann sprach von einer "Pandemie der Ungeimpften" . Der Anteil der belegten Intensivbetten durch Covid-19-Patienten solle künftig ein wichtiger Indikator für die Bewertung der Lage und die zu ergreifenden Corona-Maßnahmen sein, so der Minister.

Laumann stellte in Aussicht, dass bald nur noch infizierte Schulkinder in Quarantäne gehen müssen. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern beraten derzeit über eine solche Neuregelung. In Nordrhein-Westfalen gibt es seit Start des neues Schuljahres Verwirrung und Unmut über die geltenden Regeln. Das Land hatte darum gebeten, im Regelfall nur die Sitznachbarn von infizierten Schülern für 14 Tage nach Hause zu schicken. Lokale Gesundheitsämter entscheiden aber oft anders und schicken ganze Klassen in Quarantäne.