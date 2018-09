"Dass es so weit kommen konnte, lag auch und vor allem an Fehlern der verantwortlichen Einsatzleitung in Nordrhein-Westfalen" , heißt es in der gemeinsamen Entschließung der vier Parteien. Die AfD -Fraktion will sich der Resolution am Mittwoch anschließen.

Landeshaushalt mit Überschuss

Danach beraten die Abgeordneten erstmals über den Landeshaushalt 2019. Dieser hat ein Gesamtvolumen von rund 77,1 Milliarden Euro. Nach Angaben der Landesregierung ist erstmals seit 1973 ein Überschuss in Höhe von 30 Millionen Euro vorgesehen. Dieser soll zur Schuldentilgung genutzt werden.