Schulen und Kitas öffnen bald wieder in NRW

Laut Schreiben aus dem Schulministerium sollen an jedem Wochentag Kinder einer anderen Klassenstufe in die Schule kommen, immer abwechselnd. An allen anderen Tagen bleiben die Kinder zuhause und sollen dort lernen.

Damit die Eltern etwas längerfristig planen können, sollen die Schulen einen Unterrichtsplan für die Zeit bis zu den Sommerferien erstellen, aus dem hervorgeht, an welchem Tag jedes Kind in die Schule muss.

Landtag passt Schulrecht an

Bei den anderen Schulformen führt das Ministerium derzeit Gespräche mit Schulen, Schulleitungen und Schulträgern über die weitere schrittweise Rückkehr der Schüler.

Zuvor hatte der Landtag bereits mit großer Mehrheit das "Gesetz zur Sicherung von Schul- und Bildungslaufbahnen im Jahr 2020" verabschiedet. Demnach sollen Schüler, Lehramtsstudierende und -anwärter im laufenden Schuljahr keine gravierenden Nachteile wegen der Corona-Krise erleiden.

Kein Sitzenbleiben in diesem Schuljahr

So wird es am Ende dieses Schuljahres kein Sitzenbleiben geben. Alle Schüler werden grundsätzlich in die nächst höhere Klasse versetzt - soweit damit nicht der Erwerb eines Schulabschlusses verbunden wäre.

Auf zentrale Abschlussprüfungen mit landesweit einheitlichen Aufgaben nach der 10. Klasse ("ZP 10") der Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen wird in diesem Jahr verzichtet. Stattdessen sollen die Lehrkräfte der Schulen eine Klassenarbeit schreiben lassen, die stärker auf den tatsächlich erteilten Unterricht Bezug nimmt.

Kein Abitur mit Durchschnittsnoten

Nur die Grünen stimmten im Landtag gegen die Novelle. Ihr Antrag, wenigstens für den Notfall auch ein Abitur ohne Abschlussprüfungen auf Grundlage der Durchschnittsnoten im Gesetz zu verankern, wurde abgelehnt. Schulministerin Gebauer ( FDP ) bekräftigte, dass ein solcher NRW -Sonderweg unverantwortlich wäre, weil er die bundesweite Anerkennung gefährde.

Kitas bald wieder im Regelbetrieb