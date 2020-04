Landtag beschließt Änderungen im Medienrecht

Mit den Stimmen von CDU, FDP und Grünen hat der Düsseldorfer Landtag Änderungen im Medienrecht beschlossen. Für private Haushalte ergeben sich mit dem am Mittwoch (01.04.2020) im 23. Rundfunkänderungsstaatsvertrag verabschiedeten Änderungen Beitragsentlastungen, da künftig Inhaber von Zweitwohnungen von weiteren Beiträgen befreit werden.

Die SPD nannte die Gesetzesänderungen unter anderem auch im Landesmediengesetz "unzureichend". Wegen einbrechender Werbemärkte in der Corona-Krise bräuchten private Lokalradiosender und Onlinemedien finanzielle Hilfen. Landesministerin Ina Scharrenbach (CDU) kündigte an, die Regierung kümmere sich um das Problem.

Bei der Schlussabstimmung über das medienrechtliche Gesetzespaket enthielt sich die SPD. Die AfD stimmte dagegen und erneuerte ihre Grundsatzkritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk.

WDR darf weiter auf zwei Radiowellen werben

Außerdem hat der Landtag beschlossen, die ursprünglich vorgesehene Reduzierung der Radiowerbung im WDR zu streichen. Damit dürfen im WDR Radio weiterhin zwei Wellen insgesamt bis zu 75 Minuten Werbung am Tag ausstrahlen.

Auf die zuvor angekündigte Reduzierung auf 60 Minuten Werbung in nur einer Welle ab 2021 wird als Konsequenz aus einer Evaluierung durch die Landesregierung verzichtet.

Bald weitere landesweite UKW-Kette?

Das vom Landtag beschlossene Gesetzespaket sieht außerdem die Gründung einer landesweiten UKW-Kette vor, also einer privaten landesweiten Radiowelle. Sie soll die bisherigen Angebote des privaten Lokalfunks und des WDR ergänzen und über Antenne empfangbar sein. Zuständig für die Vergabe der Lizenzen ist die Landesanstalt für Medien (LfM) in Düsseldorf. Die landesweite Welle soll nach den Vorstelllungen der schwarz-gelben Koalition ein weiterer Pfeiler für die Medienvielfalt in Nordrhein-Westfalen sein.

Video starten, abbrechen mit Escape Ministerpräsidenten beschließen Medienstaatsvertrag. phoenix vor ort. . 26:27 Min. . Verfügbar bis 05.12.2024. Phoenix.

Stand: 01.04.2020, 17:37