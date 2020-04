Leverkusener Rheinbrücke: Bauskandal Thema im Landtag

Auch Jochen Ott beschwerte sich über die Informationspolitik der Landesregierung: "Alle Informationen erhalten wir vom Kölner Stadt-Anzeiger und von Westpol" , so der SPD -Fraktionsvize. Den sich abzeichnenden Bauskandal nannte er einen "Super-Gau" für die Mobilität der Menschen in NRW . "Hier droht der Berliner Flughafen in Form einer Brücke."

Schwarzer-Peter-Spiel im Plenum

Aber wer trägt die Schuld an der Verzögerung bei der Fertigstellung der so wichtigen Ost-West-Verbindung über den Rhein? Hier schoben sich Opposition und Landesregierung in der Debatte gegenseitig den Schwarzen Peter zu. Denn die Entscheidung zum Neubau der maroden Brücke fiel noch in die rot-grüne Regierungszeit unter Hannelore Kraft ( SPD ), während die Auftragsvergabe nach der Ausschreibung in die Regierungszeit von Armin Laschet ( CDU ) fällt.

Kein Spielraum bei Auftragsvergabe?

Bei der Ausschreibung hätte die Firma Sporr das wirtschaftlichste Angebot abgegeben und alle Nachweise erfüllt, erklärte Verkehrsminister Wüst. "Der Firma war der Zuschlag zu erteilen." Und er betonte: "Das war kein Verhandlungsverfahren."

So hätte es keine Rücksprachen mit der Firma gegeben, auch nicht mit Staatssekretär Hendrik Schulte. "Ein Staatssekretär in einem Ministerium vergibt keine Aufträge" , so Wüst zur Rolle des Staatssekretärs in dem Verfahren.

Stahlbauer "am Schlafittchen" packen