Landtag will gemeinsame Ukraine-Resolution verabschieden

Dass sich die Fraktionen im Landtag in einer Sache einig sind, passiert eher selten. Angesichts der Härte und Bedrohung des Krieges in der Ukraine aber ist es ausnahmsweise geschehen: Die Fraktionen von CDU, SPD, FDP und Grünen haben eine gemeinsame Resolution zur Verurteilung des russischen Angriffskriegs und zur Aufnahme von Geflüchteten in NRW beschlossen. Sie soll in der kommenden Woche vom Landtag NRW verabschiedet werden.

Der 24. Februar 2022 sei " einer der dunkelsten Tage in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg und dem Krieg im ehemaligen Jugoslawien" gewesen, heißt es in dem knapp dreiseitigen Papier. Das ukrainische Volk befinde sich seither in einem Abwehrkampf " einem scheinbar übermächtigen Gegner gegenüber, der das internationale Recht mit Füßen tritt".