NRW-Landtag debattiert: Was tun gegen rechte Gefahr?

Die von SPD und Grünen vorgeschlagenen Maßnahmen werden nun in den kommenden Wochen in den Ausschüssen des Landtags im Detail diskutiert.

NRW und der braune Terror

In NRW waren im Februar vier Männer bei Razzien gegen eine mutmaßliche rechte Terrorgruppierung festgenommen worden. 2006 hatte die Neonazi-Terrorgruppe NSU den Kioskbesitzer Mehmet Kubasik in Dortmund ermordet. Zudem verübte der NSU Sprengstoffanschläge in Köln.

Stand: 12.03.2020, 12:57