Amad A.: Vernehmung der Staatsanwältin bringt keine Klarheit

Im Fall des zu Unrecht inhaftierten und später in der Haft zu Tode gekommenen Syrers Amad A. hat auch die Befragung einer Staatsanwältin aus Braunschweig nicht wirklich für Aufklärung gesorgt. Vor dem Untersuchungsausschuss des Landtags sagte die Staatsanwältin am Dienstag (09.06.2020), sie habe keine konkrete Erinnerung mehr an ein Telefongespräch vom 27. Juli 2018. An diesem Tag hatte sie mit einem Beamten der Kreispolizeibehörde in Kleve gesprochen.

"Nicht identisch"

Nach dem Gespräch hatte sie einen schriftlichen Vermerk abgefasst. Darin heißt es wörtlich: „Die Person Amad A. ist nicht identisch mit der Person Amed G.“. Die Worte „nicht identisch“ sind unterstrichen. Wegen der Verwechselung mit dem mit Haftbefehl gesuchten, dunkelhäutigen Afrikaners Amed G. saß der hellhäutige Syrer Amad A. wochenlang unschuldig in Haft. Bei einem Zellenbrand in der JVA Kleve kam er im September 2018 ums Leben.