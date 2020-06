Amad A.: Freiheitsberaubung durch Polizeibeamte?

Es sind nur zwölf Zeilen, ein kurzer Vermerk auf dem Briefbogen der Staatsanwaltschaft Braunschweig. Doch dieser Vermerk könnte der Schlüssel zu einer der zentralen Fragen im Untersuchungsausschuss zum Fall des 26-jährigen Amad A. werden: Wie konnte es passieren, dass der Syrer wochenlang unschuldig im Gefängnis saß?

Und warum wurde auch dann noch nicht reagiert, als es längst Hinweise gab, dass der hellhäutige Syrer nicht mit einem namensähnlichen, dunkelhäutigen Afrikaner identisch ist?

Untersuchungsausschuss will "lückenlos aufklären"

"Es ist ein ungeheuerlicher Verdacht, der im Raum steht - nämlich dass Polizeibeamte im Amt Freiheitsberaubung begangen haben" , erklärt Sven Wolf, Obmann der SPD im Untersuchungsausschuss des Landtags. "Das müssen wir lückenlos aufklären ", so Wolf vor der 21. Sitzung des Ausschusses am Dienstag (09.06.2020).

Vermerk der Staatsanwältin belastet Polizisten

Amad A. starb in der JVA Kleve

Rückblick: Es ist der 27. Juli 2018, ein Mittwoch. Die Erste Staatsanwältin der Staatsanwaltschaft Braunschweig telefoniert mit dem Polizeibeamten G. bei der Kreispolizei Kleve. Die wichtigsten Punkte hält sie hinterher in einem schriftlichen Vermerk fest. Der zentrale Satz lautet: "Die Person Amad A. ist nicht identisch mit der Person Amad G." Die Worte "nicht identisch" sind dabei unterstrichen. Weiter ist von sich unterscheidenden Fotos die Rede.

Klarer Fall - zumindest für die Staatsanwaltschaft

Für die Staatsanwältin in Braunschweig ist es offenkundig ein klarer Fall. Nur in Kleve passiert - nichts. Amad A., der nur wegen der Verwechselung mit dem gesuchten Schwarzafrikaner festgenommen wurde, bleibt in Haft. War das Gespräch zwischen Staatsanwältin und Polizeibeamten vielleicht doch nicht so eindeutig?

Vermerk lässt Fragen offen

"Ich kann aus dem Dokument nicht abschließend beurteilen, ob das Gespräch so stattgefunden hat, dass der Polizeibeamte das auch wissen musste - oder ob die Staatsanwältin den Vermerk nach dem Gespräch gemacht hat" , erklärt Oliver Kehrl ( CDU ). Dieser Punkt müsse dringend aufgeklärt werden.

Polizeibeamter mit Erinnerungslücken

Der Polizeibeamte aus Kleve hat im November 2019 schon einmal vor dem Untersuchungsausschuss ausgesagt. Von einem Telefonat mit der Staatsanwältin hat er damals - trotz wiederholter Nachfragen - nichts erzählt. Er habe keine Erinnerung mehr daran, so der Polizeibeamte damals.