Flut-Ausschuss im Landtag: Forscherin kritisiert Systemversagen

Im Untersuchungsausschuss zur verheerenden Flut in Nordrhein-Westfalen hat eine Forscherin dazu aufgerufen, Lehren aus dem Unglück zu ziehen. "Mehrere Tage" vor der Katastrophe sei absehbar gewesen, wie ernsthaft die Situation war, sagte die britische Hydrologie-Professorin Hannah Cloke am Freitag im Landtag in Düsseldorf.

Sie bezog sich auf die Erkenntnisse des europäischen Hochwasser-Warnsystems EFAS. Cloke erneute ihren Vorwurf eines Systemversagens.