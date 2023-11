Novemberpogrome: Landtag erinnert an die "Nacht der Schande"

Es sind dunkle Zeiten: Während Jüdinnen und Juden in Nordrhein-Westfalen wieder Angst haben um ihre Sicherheit, fand im Landtag am Donnerstag das Gedenken an die Opfer der judenfeindlichen Pogrome in Nazi-Deutschland vor 85 Jahren statt. Landtagspräsident André Kuper ( CDU ) nannte den 9. November 1938 eine "Nacht der Schande" . Er sprach auch den "blinden Hass auf alles Jüdische" bei "Pro-Palästina" -Demos unter anderem in Essen und Düsseldorf an.