Die Solarstromtechnik in NRW soll weiter ausgebaut werden. Einen entsprechenden Antrag von CDU und FDP hat der Landtag am Mittwoch (23.01.2019) einstimmig an die Fachausschüsse überwiesen. Noch würden die Potenziale der Photovoltaik nicht vollständig ausgeschöpft, heißt es in dem Papier.

Land soll Ausbau beschleunigen

NRW hätte sich in den vergangenen Jahren so auf die Windkraft fokussiert, dass der Solarstrom fast vergessen worden sei, begründete Henning Rehbaum ( CDU ) den Antrag. Darin wird die Landesregierung aufgefordert, Konzepte zu entwickeln, die den Ausbau der Photovoltaik auf Dach- und Wasserflächen NRW s beschleunigen sollen.

Potenzial für 68 Terawattstunden in NRW