Abschluss des Amri-Ausschusses: "Sicherheitsbehörden sind gut aufgestellt"

Hätten die Behörden Anis Amris Attentat verhindern können? Die Antwort aus NRW auf diese Frage ist über 800 Seiten dick. Sie ist das Ergebnis von fünf Jahren Parlamentarischem Untersuchungs-Ausschuss ( PUA ) zum Anschlag von Anis Amri in Berlin am 19.12.2016. Am Mittwochabend wird dieser Abschlussbericht im NRW -Landtag vorgestellt und debattiert. Der Vorsitzende des Ausschusses, Jörg Geerlings ( CDU ), sprach im WDR vom " schwersten Terror-Anschlag auf deutschem Boden ". Beim Attentat und an den Folgen starben 13 Menschen. Das Ergebnis des PUA nannte Geerlings "vielschichtig".

Als wichtigsten Punkt hält der Ausschuss-Vorsitzende fest, " dass unsere Sicherheitsbehörden insgesamt gut aufgestellt sind ". Viele Einzelbehörden hätten miteinander kommuniziert, " aber die falschen Schlüsse gezogen ". Diese Lücken habe der Ausschuss offengelegt.