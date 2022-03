Landtag: Uneinigkeit über die Abschaffung der Corona-Tests in Kitas

Die AfD -Abgeordnete Iris Dworeck-Danielowski kritisierte, dass die Stadt Köln an den Tests in den Kitas festhalte - zum Schutz der Beschäftigten. Hier seien die Interessen der Mitarbeiter wichtiger als die der Kinder. Auch sie beklagte die Quarantäne-Regeln, sie würden Eltern in die Betreuung zwingen. Dworeck-Danielowski sprach von " Irrsinn ".

SPD: Land soll freiwillige Tests bezahlen

Der SPD -Abgeordnete Frank Müller bedauerte, dass den Eltern nach den Osterferien keine Tests für eine freiwillige Anwendung zur Verfügung gestellt werden. Diese finanzielle Entlastung für Familien sei wichtig. Auch milde Verläufe einer Infektion könnten mit Ausfällen über mehrere Krankheitstage einhergehen, sagte Müller. Wegen der hohen Zahl der Gesamtinfektionen sei diese Omikron-Welle, so hätte es ihm das Fachpersonal geschildert, die schlimmste aller bisherigen Wellen. Müllers Fazit: Der Anspruch eines stabilen Betriebs der Kitas in NRW könne in der Realität nicht gehalten werden.

Und Josefine Paul von den Grünen gab zu bedenken, dass es ohne Tests kein realistisches Bild der Infektionslage in den Kitas geben könnte. "Die Infektionen sind real" , so Paul.