Land finanziert Sonderprojekte für geflüchtete Kinder aus der Ukraine

Große Einigkeit der Fachpolitiker

Während andere Tagesordnungspunkte in dieser letzten regulären Ausschuss-Sitzung vor der Landtagswahl am 15. Mai durchaus kontrovers diskutiert wurden, waren sich die Fachpolitikerinnen und -politiker in der Hilfe für die Geflüchteten einig. Keine Wahlkampf-Scharmützel, keine verbalen Spitzen, sondern ein gemeinsames Überlegen, was die Menschen in großer Not brauchen.