Stamp will "braunen Spuk" im Landtag beenden

In diesem Punkt waren sich Opposition und Regierungsparteien im NRW -Landtag weitgehend einig: Eine Zusammenarbeit mit der AfD wird es in NRW nicht geben. Auch Ministerpräsident Armin Laschet ( CDU ) schloss aus, jemals mit Hilfe der Rechtspopulisten zu regieren: "Wir wollen keinerlei Kooperation, Zusammenarbeit, Duldung - auch nix Zufälliges. Sowas wird es in Nordrhein-Westfalen nie geben. Das ist die Botschaft" , erklärte Laschet am Donnerstag (13.02.2020) in einer Aktuellen Stunde des Landtags.