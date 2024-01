Die SPD hat das Thema Wohnungsmarkt am Donnerstag in Form einer Aktuellen Stunde auf die Agenda des NRW -Landtags gesetzt. Ein wichtiges Thema, da waren sich alle Fraktionen einig. Übereinstimmung bestand auch in dem Punkt, dass die Lage komplex ist und einfache Antworten zu kurz greifen. Neben vielen Allgemeinplätzen boten die Parteien aber auch unterschiedliche Lösungsvorschläge, die in der Debatte diskutiert wurden.

SPD will landeseigene Wohnungsbausgesellschaft

Die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Sarah Philipp schlug vor, mehr Fördermittel für den sozialen Wohnungsbau bereitzustellen, den Mieterschutz zu verbessern, die Einhaltung der Mietpreisbremse zu kontrollieren und eine landeseigene Wohnungsbaugesellschaft zu gründen. Die könne auf dem Wohnungsmarkt dort etwas bewegen, wo es sich für andere Investoren nicht rechnet.

Angela Freimuth ( FDP ) ist jedoch überzeugt, eine landeseigene Wohnungsbaugesellschaft stehe vor den gleich Herausforderungen wie alle anderen. Und Arndt Klocke (Grüne) befürchtet, dass eine derartige Gesellschaft den Konkurrenzkampf unnötig verstärke. Trotz dieser Bedenken hält der Grünen-Politiker den Vorschlag für überdenkenswert. Er forderte darum die SPD auf, einen konkreten Gesetzentwurf vorzulegen, damit in einer Anhörung des Fachausschusses der Vorschlag mit Sachverständigen erörtert werden könne.

Ursachen der Wohnungsnot

Unterschiedlich fällt auch die Analyse aus, was die Wohnungsnot verursacht und verstärkt. Die FDP-Abgeordnete Angela Freimuth nannte unter anderem den Fachkräftemangel, die Inflation, die gestörten Lieferketten und den Baustoffmangel. Sie forderte einen Bürokratieabbau zur Beseitigung von Bauhemmnissen und eine Senkung der Grunderwerbssteuer.

Der CDU -Abgeordnete Fabian Schrumpf machte auch " das Chaos um das Gebäudeenergiegesetz " als Problem aus. Für den AfD -Abgeordneten Christian Loose wird die Lage auf dem Wohnungsmarkt durch Zuwanderung verstärkt. Er kritisierte Baustandards für mehr Nachhaltigkeit und Klimaneutralität.

Die Co-Fraktionsvorsitzende der Grünen, Wibke Brems, sprach von einem gesellschaftlichen Trend zu " immer mehr und immer größer ", der sich auch beim Wohnen zeige. Sie mahnte grundsätzliche Veränderungen in der Bauweise an, der Wohnraum müsse anpassbar sein. Wohnen sei auch eine Gerechtigkeitsfrage: "Wir haben Wohnraum, er ist aber nicht gerecht verteilt." Viele lebten beispielsweise auch im Alter nach dem Auszug der Kinder noch in sehr großen Wohnungen.

Bauministerin lobt NRW-Bilanz im sozialen Wohnungsbau

NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) sah sich in ihrer Politik von einer Studie zum sozialen Wohnungsbau in Deutschland bestätigt. Sie war im Auftrag von Deutschem Mieterbund, Baugewerkschaft sowie Sozial- und Branchenverbänden erstellt und Mitte Januar vorgestellt worden. In NRW würden am wenigsten Sozialwohnungen gebraucht im Vergleich zu allen anderen Bundesländern, zitierte die Ministerin zufrieden aus der Studie.

Was sie nicht erwähnte, war, dass der beauftragende Mieterbund selbst die niedrige Bedarfsstatistik der Studie für irreführend hält und argumentiert mit einer falschen Berechnungsgrundlage. Das hatte der Verband in der vergangenen Woche auf einer Pressekonferenz erläutert. Die Lage ist auch hier komplex.