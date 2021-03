"Frauenquote" im Parlament: Unterstützung für mehr Frauen im NRW-Landtag

"Frauen sind keine Gruppe" , sagte Hohmann-Dennhardt, "sie sind die Hälfte der Bevölkerung" . Es sei ein " Defizit von Demokratie ", wenn Frauen nicht entsprechend in Parlamenten vertreten seien. Aus ihrer Sicht müsste der Artikel 3 des Grundgesetzes, in dem die Gleichberechtigung von Mann und Frau festgeschrieben ist, bei der Wahl des Landtags stärker gewichtet werden.

In zwei Bundesländern sind Paritätsgesetze gescheitert

Die Chancen für eine schnelle Umsetzung sind allerdings gering: NRW-Gleichstellungsministerin Ina Scharrenbach (CDU) hat sich schon am Montag skeptisch geäußert. In Thüringen und Brandenburg waren solche Paritätsgesetze von den Landesverfassungsgerichten gekippt worden. Dagegen sind zwei Beschwerden beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe anhängig.

Stand: 10.03.2021, 16:40