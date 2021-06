Landtag lobt Kunstpreis aus

Zum 75-jährigen Bestehen des Bundeslandes schreibt der Präsident des nordrhein-westfälischen Landtag erstmals einen Kunstpreis für junge Schaffende aus. Er ist mit 15.000 Euro dotiert und soll zum ersten Mal im Januar 2022 verliehen werden - und ab dann jährlich.

"Kunst ist der Freiheit verpflichtet, der sie sich verdankt"

Logo des NRW-Kunstpreises

Mit dem Preis wolle er junge Künstlerinnen und Künstler motivieren, "den Zusammenhang zwischen Kunst und freiheitlicher Demokratie noch stärker in den Blick zu nehmen" , sagte Landtagspräsident André Kuper (CDU). Tatsächlich ist die Bedeutung von Kunst und Kultur auch in der Landesverfassung in Artikel 18 festgeschrieben. Pflege und Förderung der Kunst sind demnach Aufgaben für das Bundesland und die Kommunen. "Kunst ist der Freiheit verpflichtet, der sie sich verdankt" , ergänzte Kuper.

Bezug zu NRW und künstlerische Ausbildung sind Voraussetzung

Wer sich für den Preis bewerben möchte, muss eine Beziehung zu Nordrhein-Westfalen haben: Sei es durch "Werdegang, Tätigkeit oder Wohnsitz" , so formuliert es der Landtag. Außerdem ist eine professionelle Ausbildung in bildender Kunst an einer Kunstakademie oder Hochschule Voraussetzung, alternativ zählt auch eine abgeschlossene Ausbildung in Bildender Kunst. Eine pauschale Alters-Obergrenze gibt es nicht, allerdings dürfen diese Ausbildungen nicht mehr als drei Jahre zurückliegen. Die Bewerbungsfrist endet am 30. September.

Das Kulturland Nordrhein-Westfalen hat international angesehene Künstler wie Joseph Beuys, August Macke, Günther Uecker oder Gerhard Richter hervorgebracht. Der Landtag unterhält selbst eine Kunstsammlung, in seinen Hallen werden regelmäßig Ausstellungen gezeigt.

Land feiert Jubiläum

In diesem Jahr feiert Nordrhein-Westfalen 75. Jubiläum. Am 17. Juli 1946 gaben die Briten als Teil der Alliierten bekannt, dass die ehemaligen preußischen Provinzen Nordrhein und Westfalen zu einem neuen Land zusammengelegt werden. Wenige Tage später wurde Rudolf Amelunxen von den Briten zum ersten Ministerpräsidenten ernannt. Am 2. Oktober 1946 tagte dann erstmals der nordrhein-westfälische Landtag.

Die Feierlichkeiten des Landes zum 75-jährigen Bestehen finden in diesem Jahr am 23. August statt.

Stand: 01.06.2021, 14:00