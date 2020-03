"Schwarz-Gelb-Rot" fordert: Bund soll Kohlegesetz ändern

Der NRW-Landtag fordert Nachbesserungen beim Kohleausstiegsgesetz. Mit den Stimmen der schwarz-gelben Regierungs-Koalition und der SPD -Opposition beschloss der Landtag am Mittwoch (11.03.2020) in Düsseldorf einen entsprechenden Antrag. Ein starkes Signal an den Bund, so Vize-Ministerpräsident Joachim Stamp ( FDP ).