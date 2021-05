Was NRW beim Klimaschutz besser machen soll

Im NRW-Landtag in Düsseldorf haben Fachleute am Montag ihre Expertise zu vielen Aspekten der aktuellen Klimadebatte eingebracht. Anlass der Anhörung war das geplante Klimaschutzgesetz der schwarz-gelben Landesregierung, das an die Stelle des alten Gesetzes der rot-grünen Vorgängerregierung treten soll.