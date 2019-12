Von vorweihnachtlicher Stimmung ist an diesem Donnerstag (19.12.2019) im NRW-Landtag nicht viel zu spüren. Zwar wird der Tag mit einer Adventsandacht in der Empfangshalle begonnen. In der Plenardebatte geht es danach trotzdem heftig zur Sache. Die Stimmung ist aufgeheizt, es wird geschrien und dazwischengerufen.

Emotionale Debatte um das Klimapaket

Anlass ist der Kompromiss beim Berliner Klimapaket. Eigentlich sind alle bis auf die AfD zufrieden. Die CDU hält das neue Paket für einen guten Kompromiss. Für die FDP geht es prinzipiell in die richtige Richtung. Die SPD sieht sich durch den höheren CO2-Preis bestätigt und die Grünen freuen sich über einen ersten Schritt in Richtung mehr Klimaschutz.

Wer ist grüner?

SPD-Umweltexperte André Stinka

Doch damit ist die Einigkeit schon vorbei. Denn es entbrennt ein sehr hitziger Streit darüber, wer für die Erfolge nun verantwortlich ist. SPD-Umweltexperte André Stinka wirft Ministerpräsident Armin Laschet vor, jahrelang gegen die rot-grüne Klimapolitik gewettert zu haben und sich nun als "Klimaretter" aufzuspielen.

Laschet kriegt sich daraufhin minutenlang fast gar nicht mehr ein. Es seien die SPD-Vertreter bei den Verhandlungen in Berlin gewesen, die sich massiv gegen einen höheren CO2-Preis gewehrt hätten. Und nun müsse er sich ausgerechnet von der SPD vorwerfen lassen, zu wenig für den Klimaschutz zu tun.