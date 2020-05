Wird in NRW genug gegen Kindesmissbrauch getan?

Reul spricht von " Massenphänomen "

NRW-Innenminister Herbert Reul ( CDU ) räumte ein, die Dimension von Kindesmissbrauch lange Zeit nicht erkannt zu haben. " Auch mir war nicht bewusst, was für ein gesellschaftlicher Abgrund sich hier auftut. " Inzwischen sei klar, dass es um " ein Massenphänomen " gehe.