Laumann sieht Corona-Impfung als "Mammutaufgabe"

Nicht in jedem Dorf ein Impfzentrum

Es sei noch nicht klar, wie viele Impfzentren es in NRW geben werde, sagte der Minister. Es könne sein, dass man 20 Kilometer zur Impfung fahren müsse. Laumann: "Ich werde nicht in jedem Dorf ein Impfzentrum machen können."

Es solle bundesweit einheitliche Regeln dazu geben, welche Gruppen der Bevölkerung als Erstes den Impfschutz bekommen sollen, so Laumann. Ob dies zunächst alte und kranke Menschen seien werden, hänge davon ab, ob der erste Impfstoff besonders geeignet sei für diese Gruppen. Mediziner und Ethiker würden dazu Empfehlungen aussprechen. Aber es sei normal, dass auch die Politik darüber diskutiere.

Viele offene Fragen

Unklar sei bisher unter anderem, wie viele Impf-Bestecke benötigt würden. "Ich weiß bis heute noch nicht, in welchen Behältern der Impfstoff geliefert wird", sagte Laumann. Auch die Frage, welches medizinische Personal in den Impfzentren arbeiten könne, müsse angesichts der ohnehin schon hohen Belastung von Ärzten und Pflegekräften in der Corona-Krise noch geklärt werden.

Grüne warnen vor "größter Peinlichkeit"

"Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass die Infrastruktur bereit steht und die Menschen schnell geimpft werden können", sagte die SPD-Abgeordnete Angela Lück. Man müsse "damit rechnen, dass die Menschen ungeduldig werden". Minister Laumann solle gemeinsam mit Fachleuten die notwendigen Lagerkapazitäten in NRW schaffen. Eine sichere Finanzierung des Impf-Zubehörs müsse im Landeshaushalt verankert werden.