NRW-Landtag erinnert an Opfer des Nationalsozialismus

Der nordrhein-westfälische Landtag hat in einer Gedenkveranstaltung an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert. Am Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau am 27. Januar 1945 kamen die Abgeordneten des Parlaments am Donnerstag in Düsseldorf unter anderem mit Vertretern jüdischer Verbände zusammen.