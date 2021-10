Flutkatastrophe: Viele Fragen im Landtag

Die 13 stimmberechtigten Mitglieder des Ausschusses wollen mögliche Versäumnisse und Fehleinschätzungen der Landesregierung und der ihr untergeordneten Behörden untersuchen. Zum Vorsitzenden des Ausschusses wurde der FDP -Abgeordnete Ralf Witzel aus Essen gewählt. "Ziel des Untersuchungsausschusses ist es, im Detail zu beleuchten: Was ist vor den Tagen der Katastrophe geschehen, während des Krisenmanagements und danach?" betont Witzel.

Viel Arbeit - wenig Zeit

Die Zeit ist knapp: "Uns stehen bis Mai 2022 nur wenige Monate für unsere Untersuchungsarbeit zur Verfügung. Deshalb dürfen wir keine Zeit verlieren und müssen sofort mit der Arbeit beginnen" , erklärte SPD -Obmann Stefan Kämmerling nach der Konstituierung. Als Sachverständige wollen SPD und Grüne Fachleute aus dem Bereich der Meteorologie, des Europäischen Hochwasserwarnsystems ( EFAS ) und des Katastrophenschutzes laden, unter anderem auch Jörg Kachelmann. Sie sollen Auskunft darüber geben, zu welchem Zeitpunkt die zuständigen Behörden über das drohende Unwetter und seine möglichen Auswirkungen hätten informiert gewesen sein können.

Ministerpräsident und Minister als Zeugen

Auch Mitglieder der Landesregierung sollen als Zeugen aussagen. Nach dem Willen von SPD und Grünen sollen neben Ministerpräsident Armin Laschet ( CDU ) auch der Chef der Staatskanzlei, Nathanael Liminski, sowie Innenminister Herbert Reul ( CDU ), Umweltministerin Ursula Heinen-Esser ( CDU ), Bauministerin Ina Scharrenbach ( CDU ) und Verkehrsminister Hendrik Wüst ( CDU ) vor dem Ausschuss aussagen.

"Hier geht es insbesondere darum, die Ursachen dafür aufzuklären, warum die Landesregierung nicht den Krisenstab des Landes aktiviert und sie die Menschen in unserem Land nicht vor der drohenden Gefahr beschützt hat" , so Stefan Kämmerling.

Untersuchungsausschuss auch in Rheinland-Pfalz