Nach der Flut: "Organisationschaos" um Hilfsgelder?

"Die Probleme sind dieser Landesregierung seit langem bekannt. Und dennoch haben Sie alle nicht gehandelt" , kritisierte Dahm in Richtung Regierungsbank. Der Landesregierung warf er dabei "Organisationsversagen" vor, Innenminister Reul ( CDU ) hätte zudem "unverantwortlich" gehandelt.

Der wies den Vorwurf direkt als "bodenlose Frechheit" zurück. Die Bezirksregierungen hätten einen "super Job gemacht" , betonte Reul. Aber sie hätten im Normalbetrieb schon viel zu tun, die Flutkatastrophe käme nun noch dazu. "Wir können keine Wunder vollbringen" , räumte der Innenminister ein. Zudem wäre es verfrüht, jetzt schon Bilanz zu ziehen. Die Flut- und Wiederaufbauhilfen liefen gerade erst an.

203 neue Stellen in den Behörden

Reul kündigte dabei 203 neue Stellen an, die sich mit der Bewältigung der Flutfolgen befassen sollen. Es sei alles auf dem Weg, betonte auch Bauministerin Ina Scharrenbach ( CDU ) - und warf dabei der SPD vor, ein "Zerrbild der Realität" zu zeigen, "die da draußen eine ganz andere ist."

Bauministerin Scharrenbach: "Alles auf dem Weg"

Seit dem 01. Oktober wären die Anträge für Hochwasseropfer im Bewilligungsverfahren, erklärte Scharrenbach gegenüber dem WDR . "Insofern wird auch zeitnah ausgezahlt." 4.500 Anträge befänden sich derzeit im System. "Ich gehe davon aus, dass wir den weitaus überwiegenden Teil der Anträge in diesem Jahr auf jeden Fall noch bewilligen" , so Scharrenbach weiter.

Wer Hilfe beim Ausfüllen der Anträge benötigt, könne sich an die extra eingerichtete Vor-Ort-Beratung in den Städten und Kreisen oder auch an die Service-Hotline des Landes wenden.