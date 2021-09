Haushalts-Debatte mit Bundestagswahlkampf

Am Mittwoch hat die CDU - FDP Landesregierung in erster Lesung den Entwurf für den Haushalt 2022 in den NRW -Landtag eingebracht. Und weil ohne Geld in der Politik alles nichts ist, wurde es wieder mal grundsätzlich in der Aussprache dazu.

Wer den Abgeordneten zuhörte, konnte sich am Ende fragen, ob vom gleichen Bundesland die Rede war. Denn während die Regierung und die sie tragenden Fraktionen von CDU und FDP sich selbst über den grünen Klee lobten, wurde dieser von der SPD und Grünen radikal abgemäht. Exemplarisch greifen wir drei Punkte aus der Generaldebatte raus:

Klima

"Wir sind die klimafreundlichste Landesregierung, die die Bundesrepublik Deutschland hat." Davon ist der CDU-Fraktionsvorsitzende Bodo Löttgen überzeugt. NRW gehe beim Kohleausstieg voran, so Löttgen. Er verweist auf gesunkene CO2 -Emissionen in NRW.

Die Grünen hingegen fordern einen Kohleausstieg bis 2030 statt 2038 und beklagen, dass Ministerpräsident Laschet die Windenergie " faktisch zum Erliegen " gebracht habe, so die Co-Fraktionsvorsitzende Josefine Paul. Auch der Ausbau der Solarenergie komme nicht voran. Paul zitiert das LANUV , die gesunkenen CO2-Werte seien dem Lockdown geschuldet.

Der mangelnde Ausbau der Erneuerbaren Energien ist für Thomas Kutschaty ( SPD ) einer der Gründe, warum Tesla seine Giga-Factory in Brandenburg und nicht in NRW baut.

Innere Sicherheit

Finanzminister Lutz Lienenkämper sagte, die Ereignisse rund um die furchtbare Kölner Silvesternacht seien ein klarer Grund dafür gewesen, warum die CDU-FDP-Regierung ein Mandat erhalten habe. " Unser Land musste wieder sicherer werden ", so Lienenkämper und dann brachte er als Beleg für den Erfolg der Regierung die Statistik, die eine sinkende Kriminalität belege. Zudem seien im aktuellen Haushalt Zusatzausgaben von 1,2 Milliarden Euro für mehr für innere Sicherheit vorgesehen.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Kutschaty hingegen legte dar, dass dieser Erfolg keineswegs der Landesregierung anzurechnen sei. Er nannte zwei " Massendelikte ", nämlich Wohnungseinbrüche und Ladendiebstahl. In beiden Bereichen habe es im Corona-Lockdown schlicht keine Tatgelegenheiten mehr gegeben.

Verkehr

Finanzminister Lutz Lienenkämper strich heraus, dass der neue Haushalt eine Verdopplung der Mittel für den Ausbau von Rad- und Fußverkehr von 54 auf 102 Millionen Euro vorsieht. Und sein Parteikollege Bodo Löttgen bilanziert stolz, dass die Landesregierung mehr Geld für Bundesfernstraßen nach NRW geholt habe. Zudem, so Löttgen: "Wir haben das erste Fahrrad und Nahmobilitätsgesetz auf den Weg gebracht."