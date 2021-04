Wie der NRW-Landtag über die Zeit nach Corona debattierte

Gleich mehrere Redner sprachen von einem angenehmen Kontrastprogramm: Statt, wie meistens, über Corona und Inzidenzzahlen hat der Landtag in Düsseldorf am Donnerstag ausführlich über Zukunftsfragen wie Klimaschutz, Digitales und fair bezahlte Arbeitsplätze debattiert.

Natürlich ging es den Abgeordneten fünf Monate vor der Bundestagswahl auch darum, die Inhalte ihrer jeweiligen Partei möglichst vorteilhaft darzustellen - und die Vorschläge des politischen Gegners eher nicht so gut zu finden. Die Themen der Debatten im Einzelnen:

Arbeitnehmerrechte