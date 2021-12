Wüst bittet Anschlags-Opfer vom Breitscheidplatz um Verzeihung

Zum Ende seiner Erklärung versicherte Wüst: " Ich bin mir bewusst, nichts kann das Leid, dass die Betroffenen erfahren haben, wiedergutmachen. Aber Sie sollen wissen: WIr stehen an Ihrer Seite, Sie stehen nicht allein und Sie können sicher sein, dass wir alles dafür tun werden, dass sich solche Anschläge nicht wiederholen werden ."

Fraktionen versprechen entschlossenes Handeln

Auch Sprecher der Fraktionen drückten ihre tiefe Betroffenheit und ihr Mitgefühl mit den Opfern und ihren Angehörigen aus. In einer gemeinsamen Stellungnahme von CDU , SPD , FDP und Grünen hieß es, ein würdiges Gedenken und entschlossenes Handeln gegen den islamistischen Terror sei fraktionsübergreifend von großer Bedeutung.

13 Todesopfer durch Attentat

Mit dem Lkw raste der Attentäter auf den Weihnachtsmarkt

Der Anschlag auf dem Breitscheidplatz am 19. Dezember 2016 war der bisher schwerste islamistische Angriff in Deutschland. Der später auf der Flucht in Italien von der Polizei erschossene Attentäter Anis Amri fuhr mit einem Lastwagen in den Wehnachtsmarkt. Zwölf Menschen starben. Ein 49-jähriger Ersthelfer, der bei dem Anschlag verletzt wurde, erlag im Oktober seinen schweren Kopfverletzungen. Später wurde bekannt, dass die Sicherheitsbehörden Amri bereits länger beobachtet hatten. Die Ermittlungen zu der Gewalttat sowie etwaige Behördenversäumnisse beschäftigten mehrere Untersuchungsausschüsse.

Stand: 16.12.2021, 15:23