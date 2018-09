Bei Abschiebungen aus der Abschiebehaftanstalt in Büren will das Land NRW künftig besser dokumentieren, ob Menschen vor der Abschiebung ihren Anwalt kontaktieren möchten. Das kündigte Flüchtlingsminister Joachim Stamp ( FDP ) am Mittwoch (19.09.2018) im Landtag an. "Wir werden sicherstellen, dass dieser Wunsch bei der Bundespolizei so verbindlich dokumentiert wird, dass da künftig kein entsprechender Fehler mehr passieren kann" , erklärte Stamp.

Bei der Abschiebung von Sami A. war der Bundespolizei offenbar nicht mitgeteilt worden, ob bzw. dass er seine Anwälte kontaktieren wollte.

Kein Zwangsgeld gegen Bochum

In einer Fragestunde im Landtag zum Fall Sami A. wies Stamp zudem darauf hin, dass das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen erst am Montag (17.09.2018) die Androhung eines erneuten Zwangsgeldes gegen die Stadt Bochum abgelehnt hatte. Mit der Androhung sollte die Stadt verpflichtet werden, Sami A. nach Deutschland zurückzuholen.