Untersuchungsausschuss im Landtag zur Flutkatastrophe

Für die Einrichtung eines Untersuchungsausschusses sind die Grünen aber auf die Stimmen anderer Fraktionen angewiesen. SPD -Faktionschef Thomas Kutschaty kündigte am Mittwoch im Landtag an, einen entsprechenden Antrag unterstützen zu wollen. "Die Fraktion der SPD hat gestern beschlossen, gemeinsam mit der Fraktion der Grünen auf der Grundlage eines gemeinsamen Antrags für die Einsetzung dieses Gremiums zu stimmen" , erklärte Kutschaty Mittwoch im Landtag.

Dabei appellierte er an die Fraktionen von CDU und FDP , sich dem Antrag anzuschließen. "Lassen Sie uns gemeinsam nach Antworten suchen. Das sind wir den Menschen in unserem Land schuldig." Auch die AfD hat für Donnerstag einen Antrag zur Einrichtung eines Untersuchungsausschusses eingebracht.

Gedenkstunde und Lehren aus der Flut