Erschließungsbeiträge: Kommunen wollen länger von Anwohnern kassieren

25, 20 oder nur zehn Jahre: Über diese Fristen wurde am Freitag im Düsseldorfer Landtag diskutiert. Experten und Verbandsvertreter berieten mit den Abgeordneten bei einer Anhörung über die Frage, wie lang die Kommunen in NRW künftig Anlieger im Nachhinein für den Bau von Straßen zur Kasse bitten dürfen. Oft geht es um ein paar tausend Euro, aber in Extremfällen auch um sechsstellige Beträge.

Gemeint sind Abgaben für die erstmalige Straßenerschließung, nicht jene berühmt-berüchtigten Straßenausbaubeiträge, die lange für politischen Streit in NRW sorgten. Unklar ist, wie viele alte Straßen landesweit von Kommunen noch abgerechnet werden könnten - mit finanziellen Folgen für Grundstückseigentümer.