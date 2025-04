Auf Antrag der SPD -Fraktion im NRW -Landtag hat sich am Donnerstag der Schulausschuss in einer Sondersitzung mit den Schulschließungen in Duisburg am Montag befasst. Dort waren 18.000 Schülerinnen und Schüler von der Entscheidung betroffen, nach mutmaßlich rechtsradikalen Drohungen, vorsorglich für 20 Schulen Distanz-Unterricht anzuordnen. Einen Tag später wurde der Unterricht wieder normal in Präsenz aufgenommen.

Notfall-Prozedere nicht eingehalten

Schulministerin Dorothee Feller ( CDU ) schilderte die zeitlichen Abläufe vom Eingang der ersten Droh-E-Mail bei einer Gesamtschule in Duisburg am Freitag bis zur Schließung am Montag und zur Wiedereröffnung der Schulen am Dienstag. Demnach verstieß die Schulleitung der Gesamtschule, die Distanz-Unterricht für den Montag angeordnet hatte, gegen ein mit dem Ministerium vereinbartes Prozedere. Die Bezirksregierung Düsseldorf, hätte dieses als zuständige Schulaufsicht anordnen müssen.

Das entsprechende Verfahren sei in einem sogenannten " Notfall-Ordner " festgehalten, der für Schulen in NRW Handlungswege in Krisenfällen festlegt. Schulministerin Feller betonte, dass sie der Schulleitung in Duisburg keinen Vorwurf mache. Die Schulen würden nun von den Bezirksregierungen erneut auf den Notfall-Ordner und seine Bedeutung hingewiesen.

Keine Infos zum mutmaßlichen Täter

Viele Fragen der Opposition zum genauen Inhalt der Drohschreiben und zum Täterhintergrund wurden in der Sitzung nicht beantwortet mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen. Es handele sich um Täterwissen, war die Begründung. Ein Vertreter des Innenministeriums teilte lediglich mit, dass der Duktus einiger Drohschreiben auf einen möglichen rechtsextremistischen Hintergrund hindeutete.

Drohung kein Einzelfall