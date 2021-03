Landtag lehnt Lobbyregister für NRW-Abgeordnete ab

„Das Vertrauen wird nicht erst dann erschüttert, wenn der Staatsanwalt im Abgeordnetenbüro steht." Spätestens mit diesem Satz von Matthi Bolte-Richter von dem Grünen nahm die Diskussion im Düsseldorfer Landtag Fahrt auf.

SPD und Grüne wollten Lobbyregister

Wegen der aktuellen Korruptionsvorwürfe gegen Politiker mahnten Grüne und SPD im Landtag Änderungen an. Die Grünen zum Beispiel wollten die Einführung eines Lobbyregisters in Angriff nehmen. Darin sollen professionelle Interessenvertreter aufgeführt und ihre Kontaktaufnahme zur Landesregierung sichtbar gemacht werden. In einem weiteren Antrag forderte die SPD ein ähnliches Register.