Polizisten werden häufiger mit Schusswaffen bedroht

Mehr als 18.500 Polizeibeamte in NRW sind letztes Jahr im Dienst angegriffen worden. Das ist fast jeder Zweite der etwa 40.000 Polizeivollzugsbeamten. Dies geht aus dem Lagebild des Landeskriminalamtes zur Gewalt gegen Polizeibeamte hervor.

Bedrohungen mit Schusswaffen nehmen zu

Dem Bericht zufolge blieben etwa drei Viertel der betroffenen Beamten unverletzt. In 21 Fällen wurden Beamtinnen und Beamte mit der Waffe bedroht, im Jahr zuvor waren es noch fünf Fälle.

Neun Mal wurden Polizisten beschossen, so Innenminister Herbert Reul (CDU) am Mittwoch (27.05.2020) im Landtag. In 2018 lag die Zahl noch bei vier.