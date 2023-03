Tierwohl-Debatte: NRW-Agrarministerin Gorißen hat Beef mit den Grünen

Silke Gorißen hatte in der Sache kritisiert, dass die geplanten Fördergelder des Bundes für mehr Tierwohl nur an kleinere Betriebe und nicht auch an die großen Ställe gehen sollen. Und sie beklagte sich darüber, dass sie keine Mobilfunknummer des Bundeslandwirtschaftsministers habe. Diese Erwähnung sorgte im Plenum des NRW-Landtags für Erheiterung bei der Opposition.

Am Mittwoch blieb Gorißen auch im Landtag bei ihrer Forderung, das " Förderprogramm muss allen offen stehen" , große und kleine Betriebe dürften nicht gegeneinander ausgespielt werden. "Ein Schwein muss in einem Betrieb mit mehreren Tausend Tieren genauso ordentlich und tierwohlgerecht gehalten werden wie in einem kleinen Betrieb."